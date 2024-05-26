Жители Пскова обогатили мошенников ещё на 100 тысяч рублей
Жители Пскова обогатили мошенников ещё на 100 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
23 мая в одном из мессенджеров к жительнице Пскова от имени её знакомой обратился неизвестный. Он попросил одолжить денег. Псковичка согласилась.
А у другого псковича возникли проблемы при попытке приобрести электросамокат на одном из популярных сайтов.
В результате после общения с неизвестными псковичи лишились в общей сложности более 100 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.
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