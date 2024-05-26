Жители Пскова обогатили мошенников ещё на 100 тысяч рублей

14:48, 26 мая 2024, ПАИ

Жители Пскова обогатили мошенников ещё на 100 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 мая в одном из мессенджеров к жительнице Пскова от имени её знакомой обратился неизвестный. Он попросил одолжить денег. Псковичка согласилась.

А у другого псковича возникли проблемы при попытке приобрести электросамокат на одном из популярных сайтов.

В результате после общения с неизвестными псковичи лишились в общей сложности более 100 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.