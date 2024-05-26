В Пскове разыскивают 64-летнего Владимира Алексеева

15:12, 26 мая 2024, ПАИ

В Пскове разыскивают 64-летнего Владимира Алексеева. В 2022 году он пропал без вести. Был зарегистрирован на улице Шоссейной, 16. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид лет 60, рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые. Особые приметы: татуировка в виде куполов во всю спину, на правой руке заметная шишка, правая либо левая нога имеет железные спицы (винты), ранее был травмирован, прихрамывал.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексеева, просят обратиться по телефонам 59-63-09 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-21-44-897 (оперуполномоченный отдела разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).