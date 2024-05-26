Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игорь Иванов поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Предпринимателей Псковской области от имени профсоюзов региона поздравил с профессиональным праздником председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов поздравил предпринимателей с профессиональным праздником. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Ваш труд и предпринимательская активность играют важную роль в развитии экономики, создании новых рабочих мест и процветании нашего общества. Пусть он приносит не только материальные выгоды, но и удовлетворение от достигнутых результатов, ваше дело процветает, а вы сами ощущаете поддержку и признание со стороны общества и государства», – отметил Игорь Иванов.

Также профсоюзный лидер пожелал предпринимателям успехов в делах, стабильного развития бизнеса, креативных идей, смелых решений и надёжных партнёров.

Отметим, что сегодня, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства. Право на предпринимательскую деятельность – это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 мая 2024

Пскович катал Луну по мосту имени 50-летия Октября
26 мая 2024

Уличный праздник «Привет, сосед!» провели в Острове
26 мая 2024

МЧС: Кататься на гидроциклах в черте Пскова запрещено
26 мая 2024

Игорь Иванов поздравил предпринимателей с профессиональным праздником
26 мая 2024

Жара до +30 градусов ожидается в Псковской области
26 мая 2024

Александр Котов: Успешный бизнес всегда стремится сделать мир лучше и быть полезным для людей
26 мая 2024

В гдовском «Доме белого аиста» открыли сезон птенцов
26 мая 2024

Александр Гончаренко пожелал псковским предпринимателям надёжных деловых партнёров

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...