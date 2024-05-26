Игорь Иванов поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

15:35, 26 мая 2024, ПАИ

Предпринимателей Псковской области от имени профсоюзов региона поздравил с профессиональным праздником председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Ваш труд и предпринимательская активность играют важную роль в развитии экономики, создании новых рабочих мест и процветании нашего общества. Пусть он приносит не только материальные выгоды, но и удовлетворение от достигнутых результатов, ваше дело процветает, а вы сами ощущаете поддержку и признание со стороны общества и государства», – отметил Игорь Иванов.

Также профсоюзный лидер пожелал предпринимателям успехов в делах, стабильного развития бизнеса, креативных идей, смелых решений и надёжных партнёров.

Отметим, что сегодня, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства. Право на предпринимательскую деятельность – это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции РФ.