Уличный праздник «Привет, сосед!» провели в Острове

16:04, 26 мая 2024, ПАИ

На улице Клавдии Назаровой в Острове прошёл праздник «Привет, сосед!» Об этом сообщает газета «Островские вести». Мероприятие организовали специалисты центра культуры «Юбилейный» и центральной районной библиотеки.

Библиотекари устроили книжный пикник на берегу пруда в микрорайоне, организовали концерт и конкурсы для детей. Здесь же можно было купить игрушки ручной работы.

Уличный праздник в таком формате прошёл в Острове впервые. Его посвятили международному дню соседей (31 мая). «Это милый и почти домашний праздник, он направлен на улучшение добрососедских отношений, соседской взаимопомощи, борьбу с одиночеством», - отметили ведущие.