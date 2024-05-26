Себежские самбисты привезли с областного первенства два комплекта медалей

17:17, 26 мая 2024, ПАИ

Себежские самбисты привезли с областного первенства два комплекта медалей, сообщает районная газета «Призыв».

24–25 мая в спорткомплексе посёлка Писковичи Псковского района состоялось первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2012–2013 годов рождения.

Спортсмены из команды «Ирбис» в своих весовых категориях показали следующие результаты: на первом месте – Иван Журавлёв, на втором – Саид Исаков и Артём Горяченков.

Также в Писковичах проходил турнир по самбо среди спортсменов 2014–2015 годов рождения. Себежане и здесь не остались без наград: на первом месте – Анастасия Гитурова, на втором – Степан Баженов и Алёна Гитурова, на третьем – Иван Максимов.

Тренирует спортсменов Багаудин Абдурахманов.