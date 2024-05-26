Пскович катал Луну по мосту имени 50-летия Октября
Полнолуние на всех влияет по-разному. Псковичи, например, подходят к этому явлению творчески. Один из них прошлой ночью катал полную Луну по мосту имени 50-летия Октября.
Любопытное видео с лунными забавами в группу «АстроПсков» выложил Михаил Прохоренко. Таймлапс, собранный из 950 фотографий, он подписал так: «Один гражданин катал сегодня Луну по мосту 50-летия Октября!»
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