Пскович катал Луну по мосту имени 50-летия Октября

16:30, 26 мая 2024, ПАИ

Полнолуние на всех влияет по-разному. Псковичи, например, подходят к этому явлению творчески. Один из них прошлой ночью катал полную Луну по мосту имени 50-летия Октября.

Любопытное видео с лунными забавами в группу «АстроПсков» выложил Михаил Прохоренко. Таймлапс, собранный из 950 фотографий, он подписал так: «Один гражданин катал сегодня Луну по мосту 50-летия Октября!»