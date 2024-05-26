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Общество

В Великих Луках пройдет Молодёжный образовательный форум «Воздух»

Молодёжный образовательный форум «Воздух» пройдёт в Великих Луках с 9 по 12 июня. Как сообщают организаторы, форум направлен на развитие молодёжи и молодёжных, спортивных, общественных объединений, а также популяризацию воздухоплавательного спорта. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Мероприятие пройдет впервые и станет единственным в своем роде образовательным проектом в среде молодежного студенческого спорта с привлечением воздухоплавательного спорта.

«Город Великие Луки, в который мы и приглашаем активную спортивную молодежь, является официальной столицей воздухоплавательного спорта России. Наиболее массовые и зрелищные старты проходят именно в Псковской области», – сообщили организаторы.

В рамках образовательного форума запланированы встречи с экспертами АССК России, пилотами воздухоплавательного спорта, членами Федерации воздухоплавательного спорта России, яркими представителям спортивной жизни города Великие Луки.

В рамках форума пройдет обучение по трём направлениям: медиа, спортивный менеджмент, организация спортивных мероприятий.

Форум пройдёт на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Участниками форума сможет стать молодежь в возрасте от 15 до 35 лет. Количество мест ограничено.

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