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Культура

Отчётный концерт хореографического ансамбля «Ветер перемен» прошёл в Псковском районе

Отчётный концерт хореографического ансамбля «Ветер перемен» прошёл в Псковском районе. Концерт посетила глава муниципалитета Наталья Фёдорова. Об этом она сообщила в соцсетях.

Отчётный концерт хореографического ансамбля «Ветер перемен» прошёл в Псковском районе. Фото: Наталья Фёдорова в соцсетях

«Это буря положительных эмоций! Один из самых титулованных коллективов Псковского района, обладатель общественной премии «Народное признание – 2023» в номинации «Талант» вновь покорил сердца зрителей. Юные артисты продемонстрировали своё мастерство, которое накопили за истекший учебно-творческий период. Концерт получился очень эмоциональным и трогательным: на сцене мы видели прекрасно поставленные и профессионально исполненные номера. При этом маленькие артисты не могли скрыть волнения, что добавило выступлению неподдельных эмоций. Спасибо, ребята, всё было здорово!» – отметила Наталья Фёдорова.

Глава Псковского района также поблагодарила педагога-хореографа хореографического ансамбля «Ветер перемен» Марину Третьякову. На данный момент состав ансамбля насчитывает более 80 детей.

«Когда видишь плоды своего труда в талантливых учениках – с этим ничто не сравнится! Вы воспитываете наше будущее через культуру – это ценно вдвойне», – добавила Наталья Фёдорова.

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