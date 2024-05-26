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Себежские волейболистки выиграли золото в международном турнире «Себежский вызов – 2024»

Себежские волейболистки выиграли золото в международном турнире «Себежский вызов – 2024». Об этом пишет районная газета «Призыв».

​Себежские волейболистки выиграли золото в международном турнире «Себежский вызов – 2024». Фото: газета «Призыв»

25 и 26 мая в спортзале посёлка Сосновый Бор прошёл турнир «Себежский вызов – 2024» среди девочек 2012 года рождения и моложе. В турнире участвовали волейболистки из Пскова, Себежа и Шумилино (Республика Беларусь).

Игры проходили по круговой схеме в два круга. Первый день соревнований сложился для себежанок успешно, они в напряжённой борьбе выиграли у Шумилино со счётом 3:2 и у Псковской команды со счётом 3:0.

Второй день также для себежской команды девочек закончился победой.

Результатом игры стало первое место для команды Себежа, второе – Шумилино, третье – Псков. Лучшие игроки команд – Варвара Свибович из Пскова, Иона Туркова из Шумилино, Анна Фомина из Себежа. Лучший игрок турнира – себежанка Мария Карандашева.

Добавим, по окончании турнира встретились объединённая команда девушек Псковской области 2012 года рождения и мужская команда Себежского района этого же возраста. Мальчики выиграли в упорной борьбе.

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