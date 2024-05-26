Псковские гребцы заняли призовые места в Майской регате

20:59, 26 мая 2024, ПАИ

Спортсмены из Псковской области заняли призовые места по результатам всероссийских соревнованиях по гребле «Майская регата», которые прошли в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту.

В парной двойке среди девушек до 17 лет серебряные медали завоевали Ульяна Фицай и Алиса Веселова из Дедовичей. Также дедовичская парная четвёрка, в состав которой входили Ульяна Фицай, Ксения Радионова, Алёна Смоленцова и Алиса Веселова, завоевала серебряные медали.

Среди юношей до 19 лет два экипажа из Псковской области также отличились. Псковичи Игорь Шашин и Матвей Дербенёв получили серебряные медали в парных двойках, а представители Дедовичей Иван Голубев и Артём Фёдоров завоевали бронзовые медали.

В парной четвёрке среди юношей до 19 лет бронзовые медали были выиграны гребцами из Дедовичей – Дмитрием Мутовиным, Артёмом Фёдоровым, Иваном Голубевым и Максимом Матвеевым.

Соревнования в Великом Новгороде проходили с 17 по 19 мая.