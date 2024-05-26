Стали известны победители псковского ​«Ролан Гаррос»

22:37, 26 мая 2024, ПАИ

Теннисный турнир «Псковский Ролан Гаррос» прошёл в Пскове с 24 по 25 мая. Результаты турнира опубликованы в группе «Теннисный клуб «Гранд» в соцсети «ВКонтакте».

24 мая состоялись соревнования среди детей в возрастных группах 8–9, 10 и 11–14 лет.

Так, в категории «Оранжевый мяч» боролись 14 мальчиков и девочек. Победителями стал Лев Озолин. Он занял первое место. Серебро у Александры Романовой. Бронзу завоевала Аделина Цыганкова

В категории «Зеленый мяч» первое место заняла Василина Фёдорова, второе – Мария Лупанова, третье – Тимофей Громов.

Отметим, что турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» проходит в Париже с 26 мая по 9 июня.