Стали известны победители псковского «Ролан Гаррос»
Теннисный турнир «Псковский Ролан Гаррос» прошёл в Пскове с 24 по 25 мая. Результаты турнира опубликованы в группе «Теннисный клуб «Гранд» в соцсети «ВКонтакте».
24 мая состоялись соревнования среди детей в возрастных группах 8–9, 10 и 11–14 лет.
Так, в категории «Оранжевый мяч» боролись 14 мальчиков и девочек. Победителями стал Лев Озолин. Он занял первое место. Серебро у Александры Романовой. Бронзу завоевала Аделина Цыганкова
В категории «Зеленый мяч» первое место заняла Василина Фёдорова, второе – Мария Лупанова, третье – Тимофей Громов.
Отметим, что турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» проходит в Париже с 26 мая по 9 июня.
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