В Правительстве РФ поддержали проект о штрафах за опасное вождение

08:18, 27 мая 2024, ПАИ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении административной ответственности за опасное вождение, пишут РИА Новости.

Законопроект подготовил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Предлагается дополнить главу 12 КоАП новой статьёй, которая предполагает ответственность за опасное вождение, то есть нарушение ПДД. Опасное вождение будет наказываться штрафом в размере от трёх до пяти тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено лишение водительских прав на срок от одного до трёх месяцев.

Норма ПДД об опасном вождении вступила в силу в 2016 году, но при этом каких-либо санкций в отношении водителей введено не было.