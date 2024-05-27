Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе
Электроэнергии временно не будет в Гдове и Гдовском районе с 27 по 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
27 мая без света останется улица Третьякова в Гдове.
28 мая – деревня Полично.
28 мая – деревня Тишино.
30 мая – деревня Добручи, а также улицы Новая и Шоссейная в Гдове.
31 мая – деревни Любимец и Малые Речицы.
Плановые работы будут проводиться для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
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