Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе

08:34, 27 мая 2024, ПАИ

Электроэнергии временно не будет в Гдове и Гдовском районе с 27 по 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

27 мая без света останется улица Третьякова в Гдове.

28 мая – деревня Полично.

28 мая – деревня Тишино.

30 мая – деревня Добручи, а также улицы Новая и Шоссейная в Гдове.

31 мая – деревни Любимец и Малые Речицы.

Плановые работы будут проводиться для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.