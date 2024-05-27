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Общество

В Псковской области в шесть раз сократилось количество мест концентрации ДТП

В Псковской области благодаря участию в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» за три года в шесть раз сократили количество мест, где чаще всего происходят автомобильные аварии со смертельным исходом и большим числом пострадавших. Сейчас зафиксировано всего два таких места, что является наименьшим показателем за всю историю региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислава Стармолотова.

«Мы проанализировали ситуацию с безопасностью на дорогах региона, уже однозначно можно сказать, что на данный момент мы достигли беспрецедентного результата в этой работе. За последний год на территории области зафиксировано лишь два места концентрации ДТП, что в шесть раз ниже показателей трехлетней давности. И в целом это рекордно низкий показатель за всю историю региона. Мы добились этого благодаря нацпроекту, по которому существенно обновили придорожную инфраструктуру, в том числе пешеходные переходы и автобусные остановки. На ряде объектов реализованы инновационные подходы к безопасности», – пояснил Стармолотов.

На трассах региона в местах концентрации ДТП проводили работу, чтобы привлечь внимание водителей к ситуации на дороге: наносили специальную дорожную разметку, устанавливали дублирующие дорожные знаки на красном фоне. В аварийных местах были смонтированы сигнальные столбики из гибкой стали, а на пешеходных переходах появились современные устройства на солнечных батареях.

«Обыватели называют их «кошачий глаз». Они периодически мерцают особым образом, издалека привлекая внимание водителей и в ясную погоду, и в темное время суток. Кроме того, мы применяем проекционные пешеходные переходы, а также системы, которые особым образом сигнализируют автомобилистам, что человек находится на проезжей части. Концентрация ДТП в основном зафиксирована в крупных населенных пунктах, в первую очередь в Пскове, здесь было больше всего мест концентрации аварий, так как движение очень плотное», – отметил председатель комитета.

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