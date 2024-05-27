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Общество

В Пскове переименована автобусная остановка

Третья автобусная остановка, в названии которой есть слово «библиотека», появилась в Пскове накануне Общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая. Об этом ПАИ сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

В Пскове переименована автобусная остановка. Фото предоставили в централизованной библиотечной системе Пскова

Теперь на улице Труда автобусы останавливаются под табличкой, на которой написано: «Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева».

Отметим, что ещё одна автобусная остановка под названием «Центральная городская библиотека» находится на улице Максима Горького, рядом с главной библиотекой Пскова. А на улице Юбилейной есть автобусная остановка, которая называется «Библиотека имени Игоря Григорьева».

Напомним, что псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева выиграла восемь миллионов рублей во Всероссийском конкурсе грантов Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Культура» и скоро станет ещё одной модельной библиотекой Пскова. Сейчас там полным ходом идут ремонтные работы по дизайн-проекту, который создали студенты и преподаватели ПсковГУ.

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