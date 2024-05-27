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Первенство Пскова по велоспорту пройдёт в июне

Первенство города по велосипедному спорту, посвящённое Дню России, на призы чемпиона СССР Юрия Захарова пройдёт в Пскове и Палкино 15 и 16 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

Первенство города по велоспорту пройдёт в Пскове и Палкино. Фото: ПАИ

15 июня на стадионе «Машиностроитель» с 11:00 по 11:45 состоится регистрация участников. В 12:00 начнётся кольцевая гонка по улицам Пскова.

Маршрут первого дня соревнований. Скриншот: «Яндекс карты»

16 июня состоится старт в Палкино. С 10:00 по 10:30 пройдёт регистрация участников, а в 11:00 начнётся групповая гонка.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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