Первенство Пскова по велоспорту пройдёт в июне

10:32, 27 мая 2024, ПАИ

Первенство города по велосипедному спорту, посвящённое Дню России, на призы чемпиона СССР Юрия Захарова пройдёт в Пскове и Палкино 15 и 16 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

15 июня на стадионе «Машиностроитель» с 11:00 по 11:45 состоится регистрация участников. В 12:00 начнётся кольцевая гонка по улицам Пскова.

16 июня состоится старт в Палкино. С 10:00 по 10:30 пройдёт регистрация участников, а в 11:00 начнётся групповая гонка.

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