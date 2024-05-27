В России выросло число бюджетных мест в колледжах

10:28, 27 мая 2024, ПАИ

1,22 млн человек в этом году решили получить среднее профессиональное образование, при этом у студентов всё больше шансов учиться бесплатно, пишет газета «Известия».

По данным издания, число бюджетных мест в колледжах России ежегодно растёт. Так, в прошлом году рост составил 14,7 тысячи человек и в целом на бюджетные места приняли 739 тысяч студентов, что составляет 60,62 % от общего числа поступивших.

Чаще всего бесплатно учатся на медсестёр, программистов, поваров, специалистов по техобслуживанию и ремонту двигателей, а также сварщиков. На платной основе чаще всего поступают на юриспруденцию и экономику.

Отметим, что с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр», будет высшее и высшее специализированное образование. А с 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысяче вузов России.