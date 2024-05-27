Жителей Псковской области приглашают стать участниками «Марафона зелёных дел»

10:52, 27 мая 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают стать участниками «Марафона зелёных дел». Как сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив, речь идёт о всероссийской экологической акции, присоединиться к которой можно в нескольких форматах.

В частности, можно провести юннатский субботник в своём муниципалитете, посадить деревья в рамках акции «Сад памяти», провести в школах и других учебных заведениях экоуроки и мастер-классы, собрать экскурсию на объекты по обращению с ТКО, стать организатором или участником благотворительной акции и фестиваля, собрать коллег и провести для них деловую экологическую игру.

Псковские активисты уже присоединились к всероссийскому марафону и высадили две тысячи елей у железнодорожного вокзала. К мероприятию подключились волонтеры Ресурсного центра добровольчества, сотрудники железнодорожного вокзала, активисты общественных организаций, жители города.

Принять участие в «Марафоне зелёных дел» может любой желающий, для этого нужно выбрать для себя удобный формат и собрать единомышленников. Подробная информация об акции и участии в ней доступна на сайте: дниединыхдействий.рф.