Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителей Псковской области приглашают стать участниками «Марафона зелёных дел»

Жителей Псковской области приглашают стать участниками «Марафона зелёных дел». Как сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив, речь идёт о всероссийской экологической акции, присоединиться к которой можно в нескольких форматах.

Фото предоставлено организаторами

В частности, можно провести юннатский субботник в своём муниципалитете, посадить деревья в рамках акции «Сад памяти», провести в школах и других учебных заведениях экоуроки и мастер-классы, собрать экскурсию на объекты по обращению с ТКО, стать организатором или участником благотворительной акции и фестиваля, собрать коллег и провести для них деловую экологическую игру.

Псковские активисты уже присоединились к всероссийскому марафону и высадили две тысячи елей у железнодорожного вокзала. К мероприятию подключились волонтеры Ресурсного центра добровольчества, сотрудники железнодорожного вокзала, активисты общественных организаций, жители города.

Принять участие в «Марафоне зелёных дел» может любой желающий, для этого нужно выбрать для себя удобный формат и собрать единомышленников. Подробная информация об акции и участии в ней доступна на сайте: дниединыхдействий.рф.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 мая 2024

Шиншилла не смогла пересечь границу в Псковской области
27 мая 2024

Как предотвратить пожар в лесу и на земельном участке в опасный сезон, рассказывают эксперты медиацентра ПАИ
27 мая 2024

Правительство выделит Псковской области 750 млн рублей на обновление автобусного парка
27 мая 2024

Жителей Псковской области приглашают стать участниками «Марафона зелёных дел»
27 мая 2024

Псковичей приглашают в тур по новостройкам с посещением квартир 1 июня
27 мая 2024

Отбор участников в программу «Время героев» продолжится
27 мая 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Гдовском районе
26 мая 2024

Псковский ансамбль исполнил гимн Года семьи на выставке «Россия» в Москве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...