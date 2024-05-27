Псковичи взяли бронзу ралли «Псков»
Псковский экипаж взял бронзу ралли «Псков» в номинации «Наша классика». Соревнования прошли в Псковском районе 24 и 25 мая, сообщили ПАИ в Федерации автомобильного спорта Псковской области.
Бронзовым призёром «Нашей классики» стал экипаж в составе Дениса Баулина и Виктории Семёновой. Они уступили победителю гонки экипажу Клима Байкова четыре минуты 36 секунд. Также шестыми к финишу пришли псковички Ольга Стебихова и Алина Затравкина. Не смог финишировать экипаж псковича Павла Захарченко и великолучанина Бориса Баденщикова из-за проблем с системой зажигания.
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