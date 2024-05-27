ФК «Луки-Энергия» обыграл команду из верхней части таблицы Второй лиги

11:31, 27 мая 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал домашнюю победу над молодёжным составом московской «Родины» со счётом 2:1 в рамках восьмого тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукской команды.

Великолучане усилиями Артёма Егорова открыли счёт в матче на 23-й минуте встречи, однако уже через шесть минут ответный гол забил игрок гостей Илья Антонов. Решающий мяч забил игрок великолукской команды Даниил Шабалин на 55-й минуте игры.

«Наконец-то нам удалось порадовать болельщиков домашней победой. Много эмоций. Тяжёлые погодные условия, есть проблемы. Но парни сегодня выложились на сто процентов и заслуженно победили. Мы играли вторым номером, закрывали зоны. Удалось забить первыми, потом ошибка случилась. Не доиграли эпизод. Во втором тайме хорошо пошли в прессинг во фланги. Заставили соперника ошибиться, забили второй мяч. И по счёту доигрывали матч», – прокомментировал ход игры главный тренер великолукской команды Сергей Осадчук на послематчевой пресс-конференции.

После домашней победы великолучане вышли на 13-е место в таблице, имея в своём активе семь очков в восьми играх.

Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт 1 июня в Санкт-Петербурге против местной «Звезды».

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