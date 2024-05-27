Правительство выделит Псковской области 750 млн рублей на обновление автобусного парка

11:46, 27 мая 2024, ПАИ

Правительство России выделит 750 млн рублей Псковской области на обновление общественного транспорта. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Средства направят на покупку в этом году 25 современных автобусов повышенной вместимости. Автобусы предназначены для городских и пригородных маршрутов с большим пассажиропотоком.

«Рассчитываем, что такое пополнение автопарка поможет сократить интервалы движения автотранспорта, особенно в пиковые часы, чтобы люди меньше времени тратили на дорогу домой или на работу. И это также снизит эксплуатационные издержки за счет более экономичного расхода топлива», – отметил премьер-министр.

Напомним, выделение средств на обновление автобусного парка региона стало одной из тем рабочей встречи первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.