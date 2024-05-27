Правительство выделит Псковской области 750 млн рублей на обновление автобусного парка
Правительство России выделит 750 млн рублей Псковской области на обновление общественного транспорта. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Средства направят на покупку в этом году 25 современных автобусов повышенной вместимости. Автобусы предназначены для городских и пригородных маршрутов с большим пассажиропотоком.
«Рассчитываем, что такое пополнение автопарка поможет сократить интервалы движения автотранспорта, особенно в пиковые часы, чтобы люди меньше времени тратили на дорогу домой или на работу. И это также снизит эксплуатационные издержки за счет более экономичного расхода топлива», – отметил премьер-министр.
Напомним, выделение средств на обновление автобусного парка региона стало одной из тем рабочей встречи первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
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