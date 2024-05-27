27 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

11:55, 27 мая 2024, ПАИ

С 20 по 26 мая сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 52 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили девять административных правонарушений, изъяли 26 единиц оружия и 267 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.



Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.