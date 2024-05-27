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Псковичка стала призёром всероссийских соревнований по фехтованию

Псковичка, воспитанница спортшколы «Лидер», Маргарита Соловьёва стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по фехтованию «Первая шпага» среди юниорок до 12 лет. Состязания прошли в Московской области 24 мая, сообщила тренер спортсменки Татьяна Николаева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Псковичка Маргарита Соловьёва стала призёром всероссийских соревнований по фехтованию. Фото: Федерация фехтования России

В соревнованиях приняли участие 102 спортсменки из Московской, Тульской, Ростовской, Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и ЛНР.

В 1/32 финала псковичка обыграла спортсменку из Московской области Василису Щуплову – 12:9. Затем в напряжённом противостоянии Маргарита Соловьёва в один укол переиграла фехтовальщицу из Ленинградской области Анну Шевчук. В 1/8 финала псковичке удалось выиграть у представительницы Калининградской области Оливии Данченко – 12:10. Четвертьфинал для Маргариты Соловьёвой снова выдался непростой, но она смогла одержать ещё одну победу в один укол – 12:11. Единственное поражение воспитаннице спортшколы «Лидер» в полуфинале нанесла москвичка Софья Гурылёва.

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