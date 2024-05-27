Анна Дмитриева одержала победу на праймериз «Единой России» по определению кандидата в Псковскую гордуму
Победу по итогам электронного предварительного голосования по отбору кандидата от «Единой России» на допвыборы по округу № 5 в Псковскую городскую Думу одержала Анна Дмитриева. Об этом ПАИ сообщил секретарь реготделения партии Александр Козловский.
«Явка на праймериз по отбору кандидата от партии «Единая Россия» для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5 составила свыше 88% от числа зарегистрировавшихся выборщиков. Победу по итогам электронного предварительного голосования с результатом в 71,43% одержала Анна Дмитриева», – сказал он.
В предварительном голосовании участвовали пять претендентов: Роман Буслов, Наталья Веселкова, Алексей Гусаков, Анна Дмитриева и Дмитрий Михайлов.
Анна Маратовна Дмитриева работает в сфере культуры Пскова 30 лет, является режиссером Дома офицеров. Является активистом Союза женщин России.
Анна Дмитриева одержала победу на праймериз «Единой России» по определению кандидата в Псковскую гордуму
Алексей Форш – о праймериз «Единой России»: Процедура является прозрачной и не имеет аналогов
Возмещать часть стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря предложили региональные депутаты
Андрей Маковский – о работе в Совете Федерации: Власти Псковской области бились за каждый федеральный рубль