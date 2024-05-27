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Политика

Анна Дмитриева одержала победу на праймериз «Единой России» по определению кандидата в Псковскую гордуму

Победу по итогам электронного предварительного голосования по отбору кандидата от «Единой России» на допвыборы по округу № 5 в Псковскую городскую Думу одержала Анна Дмитриева. Об этом ПАИ сообщил секретарь реготделения партии Александр Козловский.

Анна Дмитриева. Фото: пресс-служба администрации Пскова

«Явка на праймериз по отбору кандидата от партии «Единая Россия» для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5 составила свыше 88% от числа зарегистрировавшихся выборщиков. Победу по итогам электронного предварительного голосования с результатом в 71,43% одержала Анна Дмитриева», – сказал он.

В предварительном голосовании участвовали пять претендентов: Роман Буслов, Наталья Веселкова, Алексей Гусаков, Анна Дмитриева и Дмитрий Михайлов.

Анна Маратовна Дмитриева работает в сфере культуры Пскова 30 лет, является режиссером Дома офицеров. Является активистом Союза женщин России.

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