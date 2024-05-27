4650 пельменей налепили псковичи на фестивале «Моя еда»
4 650 пельменей налепили псковичи в рамках мастер-классов на гастрономическом фестивале «Моя еда», который прошёл в парке Строителей в Пскове 25 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Всего фестиваль посетило 6000 человек. Свои уникальные изделия представили 25 ремесленников. На фуд-кортах было съедено 100 килограммов пельменей.
В чемпионате по поеданию пельменей на скорость победил Михаил, который съел 30 пельменей за одну минуту и две секунды.
«Семь хоров порадовали нас своими выступлениями, но особенно выделился образцовый коллектив вокальной студии «Город детства». Старший состав этого замечательного коллектива стал победителем «Битвы хоров»», – отметили в пресс-службе и поблагодарили всех участников фестиваля.
С фоторепортажем гастрономического фестиваля «Моя еда» можно ознакомиться здесь.
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