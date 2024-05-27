Житель Невеля обокрал будущую тёщу

14:19, 27 мая 2024, ПАИ

Неоднократно судимый житель Невеля обокрал будущую тёщу. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

5 февраля мужчина из дома матери сожительницы похитил два мобильных телефона с аккумуляторами к ним, золотую цепочку, болгарку и дрель с линейкой и ключом к ней. С похищенным имуществом мужчина скрылся с места преступления. Общий ущерб составил 20 242 рубля.

На суде вор полностью признал вину, но отказался от дачи показаний. До процесса подсудимый частично возместил причиненный ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.