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Общество

Суд назначил исправительные работы задолжавшей ребёнку великолучанке

Суд назначил великолучанке исправительные работы за неуплату алиментов, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Жительница Великих Лук с декабря 2023 года по февраль 2024 года, зная о возложенной на неё судом обязанности уплачивать алименты на своего несовершеннолетнего ребенка, а также о возбужденном в ее отношении исполнительном производстве о взыскании алиментных платежей, без уважительных причин не выплачивала деньги на содержание ребенка.

Задолженность осужденной превысила 50 000 рублей, а общая сумма ее задолженности по исполнительному производству о взыскании алиментов, которые она обязана выплатить своему ребенку, составляет более 700 000 рублей.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что подсудимая принимает меры к погашению задолженности по алиментам, в судебном заседании признала вину в совершении преступления.

Суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием ежемесячно из заработной платы 5% в доход государства.

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