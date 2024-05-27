Более 450 спортсменов приняли участие в Кубке Пскова по карате
Более 450 спортсменов приняли участие в Кубке Пскова по карате WKF, который прошёл в псковском спорткомплексе «Олимп» 25 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации карате WKF Псковской области, а также главный судья соревнований Антон Потебня.
За награды соревнований боролись каратисты из Псковской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга в категориях «Индивидуальное кумите», «Индивидуальное ката», «Командное кумите», «Ката группа».
«Такое большое количество спортсменов на соревнованиях по карате Псков принимает впервые. Для всего организационного комитета соревнований это большая ответственность, и мы рады, что команды из других регионов приезжают к нам и создают отличную конкуренцию в каждой категории», – отметил Антон Потебня.
Для псковских каратистов это последнее массовое мероприятие в этом сезоне. Впереди летний лагерь, выездные сборы и чемпионат России.
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