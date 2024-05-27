Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Более 450 спортсменов приняли участие в Кубке Пскова по карате

Более 450 спортсменов приняли участие в Кубке Пскова по карате WKF, который прошёл в псковском спорткомплексе «Олимп» 25 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации карате WKF Псковской области, а также главный судья соревнований Антон Потебня.

Более 450 спортсменов приняли участие в Кубке Пскова по карате. Фото предоставил Антон Потебня

За награды соревнований боролись каратисты из Псковской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга в категориях «Индивидуальное кумите», «Индивидуальное ката», «Командное кумите», «Ката группа».

«Такое большое количество спортсменов на соревнованиях по карате Псков принимает впервые. Для всего организационного комитета соревнований это большая ответственность, и мы рады, что команды из других регионов приезжают к нам и создают отличную конкуренцию в каждой категории», – отметил Антон Потебня.

Для псковских каратистов это последнее массовое мероприятие в этом сезоне. Впереди летний лагерь, выездные сборы и чемпионат России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 мая 2024

Открытие гребного сезона обсуждают в медиацентре ПАИ
27 мая 2024

Более 450 спортсменов приняли участие в Кубке Пскова по карате
27 мая 2024

Псковичка стала призёром всероссийских соревнований по фехтованию
27 мая 2024

ФК «Луки-Энергия» обыграл команду из верхней части таблицы Второй лиги
27 мая 2024

Псковичи взяли бронзу ралли «Псков»
27 мая 2024

Первенство Пскова по велоспорту пройдёт в июне
26 мая 2024

Себежские волейболистки выиграли золото в международном турнире «Себежский вызов – 2024»
26 мая 2024

Себежские самбисты привезли с областного первенства два комплекта медалей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...