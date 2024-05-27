Российские и зарубежные проекты анонсировал директор Пушкинского заповедника

14:21, 27 мая 2024, ПАИ

27 мая на пресс-конференции в ТАСС директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич анонсировал акции и проекты, которые Пушкинский заповедник в год 225-летия поэта проведёт в России и за рубежом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

6 июня, в день рождения поэта, музей откроет новые выставки в Минске и Могилёве (Республика Беларусь), в Брюсселе (Бельгия), на Валдае, в Солнечногорске, в Мариуполе. Кроме того, директор «Михайловского» сообщил: «В выставочном плане мы активно работаем с Россотрудничеством, и ещё 80 разных городов мира в течение юбилейного года примут выставки из Пушкинского заповедника»,

Также Георгий Василевич сообщил журналистам отдельные подробности предстоящего Пушкинского праздника поэзии, который вот уже в 58-й раз будут проводить на Поэтической поляне и в других пространствах «Михайловского».

«Программы нынешнего года в «Михайловском» столь насыщены ещё и потому, что для нас это тройной юбилей: год 225-летия со дня рождения Пушкина, год 125-летия с момента основания Пушкинского заповедника и год 200-летия приезда поэта в михайловскую ссылку. И наши юбилейные планы охватывают период не одного года, а ближайших трёх лет, пока Александр Сергеевич опять не “уедет в Москву“», — подытожил Георгий Василевич.

Пресс-конференция в ТАСС посвящалась событиям, проектам и акциям, которые подготовлены в стране к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В большом разговоре о сегодняшнем взгляде на литературное наследие первого русского поэта, о выходе последнего тома «Пушкинской энциклопедии», о постановках по его произведениям в современном театре, многом другом рассказали руководители ведущих пушкинских музеев страны, а также директор библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина, директор Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, главный режиссер Малого театра, программный директор Детского радио.