Открытие гребного сезона обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая открытию гребного сезона и предстоящим спортивным мероприятиям, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 мая.
Как псковские спортсмены открывают сезон, какие соревнования впереди, как в этом году пройдёт «Псковская регата»?
Об этом и многом другом рассказывает председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта (академическая гребля) Константин Чижов.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
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