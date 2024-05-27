Открытие гребного сезона обсуждают в медиацентре ПАИ

14:32, 27 мая 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая открытию гребного сезона и предстоящим спортивным мероприятиям, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 мая.

Как псковские спортсмены открывают сезон, какие соревнования впереди, как в этом году пройдёт «Псковская регата»?

Об этом и многом другом рассказывает председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта (академическая гребля) Константин Чижов.

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