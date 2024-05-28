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Экономика

MosBuild 2024: обновление связей

В апреле в Москве прошла 29-я Международная строительно-интерьерная выставка MosBuild. Выставка остается главной площадкой для встречи и обмена опытом B2B - между производителями и поставщиками строительных и отделочных материалов, мебели и предметов интерьера и специалистами оптовых и розничных организаций, строительных и ремонтных компаний, архитекторами и дизайнерами. В условиях санкционного давления на Россию, отмечают эксперты, MosBuild успешно доказала, что страна по-прежнему включена в международную повестку, а интерес внешних игроков к российскому строительно-интерьерному рынку находится на высоком уровне.

Почти в двух десятках разделов выставки были размещены материалы, инструменты, технические решения, товары и услуги, охватывающие все этапы строительства зданий, отделки помещений и дизайна интерьера. Концентрация участников MosBuild уже традиционно оказалась на высоком уровне, а экспозиции компаний позволяли получить полное и объективное представление о состоянии отрасли. При этом в выставке участвовали как крупные производители, признанные лидеры в своих направлениях, так и новые бренды и компании, ищущие покупателей. рынки сбыта и партнеров,

Участие в MosBuild принял целый ряд зарубежных компаний, не только работающих в России, но успешно продолжающих развивать здесь свой бизнес.
Бельгийская компания Oraс на российском рынке уже почти тридцать лет занимается архитектурным лепным декором.

Cпециалист по продажам Oraс Дарья Абрамова

«На российском рынке мы работаем с 1996 года. Чувствуем себя хорошо несмотря на то, что мы иностранная компания. С рынка мы не уходили, не уходим и уходить не планируем», – рассказывает специалист по продажам Oraс Дарья Абрамова.

Orac активно работает через своих партнеров по всей России. «У нас много салонов и шоурумов. На MosBuild не было ни одного человека, который пришел бы и спросил: а кто вы. Все приходят и говорят, что мы вас знаем, мы вас любим».

На российском рынке компания чувствует себя комфортно, говорят в Orac и отмечают высокий интерес российских клиентов к новинкам, например к стеновым панелям. «Мы продолжаем развиваться в этой нише, сейчас у нас это самая быстрорастущая категория», – отмечает Дарья Абрамова.

Еще один участник MosBuild – турецкая компания METAMAR MARBLE, производитель изделий из натурального камня, мрамора, гранита – в России работает давно и успешно и намерена расширять свое присутствие на рынке.

Специалист по продажам METAMAR MARBLE Салман Волкан

«Нашей компании скоро исполнится 30 лет, из них 20 мы работаем в России: Москве, Санкт-Петербурге, регионах. Поставляем натуральный камень, в основном это известняк или мрамор. Наша компания очень комфортно себя чувствует на российском рынке. В этом или следующем году думаем даже открыть здесь филиал», – рассказывает специалист по продажам Салман Волкан.

Участники и эксперты MosBuild в один голос отмечают, что введенные против России санкции заставили строительно-интерьерный бизнес мобилизоваться, подстегнули внутреннее развитие в секторе и, более того, привели на российский рынок новых игроков. Один из них – HUABAO STONE из Китая.

HUABAO STONE создана в 1986 году и является одним и первых в Китае компаний-производителей на рынке камня. Предприятие входит в топ-20 китайских экспортеров камня. Выход ее на российский рынок – заметное и знаковое событие.

Сотрудник компании HUABAO STONE Вера Штомпель

«Компания на российском рынке не была ранее представлена, на MosBuild мы участвуем впервые. HUABAO STONE только выходит на российский рынок. Этот процесс идет успешно, есть много заинтересованных партнеров», – отмечает сотрудник компании Вера Штомпель.

«Компания занимается разработкой терраццо, продает мрамор, гранит, керамику и керамогранит. Мы заинтересованы найти партнеров или крупных застройщиков, которым интересны большие объемы», – подчеркивает сотрудник HUABAO STONE.

MosBuild в экспертном сообществе давно заслужила устойчивую репутацию выставки, на которой можно познакомиться с передовыми трендами в сфере строительства и дизайна интерьеров. Но в этот раз роль и значение MosBuild оказались куда шире: международному сообществу в очередной раз была показана устойчивость российской экономики и рост международных бизнес-связей. В этом ключе MosBuild 2024 оказалась успешной вдвойне.

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