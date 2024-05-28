MosBuild 2024: обновление связей

10:22, 28 мая 2024, ПАИ

В апреле в Москве прошла 29-я Международная строительно-интерьерная выставка MosBuild. Выставка остается главной площадкой для встречи и обмена опытом B2B - между производителями и поставщиками строительных и отделочных материалов, мебели и предметов интерьера и специалистами оптовых и розничных организаций, строительных и ремонтных компаний, архитекторами и дизайнерами. В условиях санкционного давления на Россию, отмечают эксперты, MosBuild успешно доказала, что страна по-прежнему включена в международную повестку, а интерес внешних игроков к российскому строительно-интерьерному рынку находится на высоком уровне.

Почти в двух десятках разделов выставки были размещены материалы, инструменты, технические решения, товары и услуги, охватывающие все этапы строительства зданий, отделки помещений и дизайна интерьера. Концентрация участников MosBuild уже традиционно оказалась на высоком уровне, а экспозиции компаний позволяли получить полное и объективное представление о состоянии отрасли. При этом в выставке участвовали как крупные производители, признанные лидеры в своих направлениях, так и новые бренды и компании, ищущие покупателей. рынки сбыта и партнеров,

Участие в MosBuild принял целый ряд зарубежных компаний, не только работающих в России, но успешно продолжающих развивать здесь свой бизнес.

Бельгийская компания Oraс на российском рынке уже почти тридцать лет занимается архитектурным лепным декором.

«На российском рынке мы работаем с 1996 года. Чувствуем себя хорошо несмотря на то, что мы иностранная компания. С рынка мы не уходили, не уходим и уходить не планируем», – рассказывает специалист по продажам Oraс Дарья Абрамова.

Orac активно работает через своих партнеров по всей России. «У нас много салонов и шоурумов. На MosBuild не было ни одного человека, который пришел бы и спросил: а кто вы. Все приходят и говорят, что мы вас знаем, мы вас любим».

На российском рынке компания чувствует себя комфортно, говорят в Orac и отмечают высокий интерес российских клиентов к новинкам, например к стеновым панелям. «Мы продолжаем развиваться в этой нише, сейчас у нас это самая быстрорастущая категория», – отмечает Дарья Абрамова.

Еще один участник MosBuild – турецкая компания METAMAR MARBLE, производитель изделий из натурального камня, мрамора, гранита – в России работает давно и успешно и намерена расширять свое присутствие на рынке.

«Нашей компании скоро исполнится 30 лет, из них 20 мы работаем в России: Москве, Санкт-Петербурге, регионах. Поставляем натуральный камень, в основном это известняк или мрамор. Наша компания очень комфортно себя чувствует на российском рынке. В этом или следующем году думаем даже открыть здесь филиал», – рассказывает специалист по продажам Салман Волкан.

Участники и эксперты MosBuild в один голос отмечают, что введенные против России санкции заставили строительно-интерьерный бизнес мобилизоваться, подстегнули внутреннее развитие в секторе и, более того, привели на российский рынок новых игроков. Один из них – HUABAO STONE из Китая.

HUABAO STONE создана в 1986 году и является одним и первых в Китае компаний-производителей на рынке камня. Предприятие входит в топ-20 китайских экспортеров камня. Выход ее на российский рынок – заметное и знаковое событие.

«Компания на российском рынке не была ранее представлена, на MosBuild мы участвуем впервые. HUABAO STONE только выходит на российский рынок. Этот процесс идет успешно, есть много заинтересованных партнеров», – отмечает сотрудник компании Вера Штомпель.

«Компания занимается разработкой терраццо, продает мрамор, гранит, керамику и керамогранит. Мы заинтересованы найти партнеров или крупных застройщиков, которым интересны большие объемы», – подчеркивает сотрудник HUABAO STONE.

MosBuild в экспертном сообществе давно заслужила устойчивую репутацию выставки, на которой можно познакомиться с передовыми трендами в сфере строительства и дизайна интерьеров. Но в этот раз роль и значение MosBuild оказались куда шире: международному сообществу в очередной раз была показана устойчивость российской экономики и рост международных бизнес-связей. В этом ключе MosBuild 2024 оказалась успешной вдвойне.