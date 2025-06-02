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Общество

Сильная ли конкурентная среда в сфере изучения английского, рассказала эксперт

Сильная ли конкурентная среда в сфере услуг преподавания английского, рассказала владелица студии английского языка Alpaca English Елена Шацкова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 2 июня.

Елена Шацкова. Фото: ПАИ

«У нас рынок не только псковский. Мы также запустили онлайн-проект. Приход в этот бизнес был продиктован в том числе и пандемией, так как пришлось перейти на качественно новые уроки онлайн. Безусловно, есть огромная конкуренция со стороны больших фирм», – рассказала Елена Шацкова.

В Пскове также присутствует выбор студий. Однако уроки у всех разные, и каждый находит свою целевую аудиторию, объяснила гостья студии.

«Основное, что нужно понять, начиная данную сферу бизнеса, – для кого, как, зачем и в какой последовательности нужно работать», – уточнила Елена Шацкова.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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