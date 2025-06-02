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Елена Шацкова стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное

Владелица студии английского языка Alpaca English и студии творчества «А5 Альпака» Елена Шацкова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 2 июня.

Главное из эфира:

  • люди приходят в студии изучать английский язык по разным причинам: порадовать родителей школьными оценками, хорошо сдать ЕГЭ, повысить навыки в киберспорте, а кому-то, например спортсменам и тренерам, английский язык нужен на международном уровне;
  • на рынке оказания услуг изучения английского языка огромная конкуренция, в том числе со стороны больших федеральных фирм;
  • в Пскове также присутствует выбор студий. Однако уроки у всех разные и каждый находит свою целевую аудиторию;
  • основное, что нужно понять, начиная данную сферу бизнеса, – для кого, как, зачем и в какой последовательности нужно работать;
  • в студии творчества люди приходят также по разным причинам. Например, девушка хотела понравиться маме своего парня, поэтому пришла учиться рисовать;
  • сотрудничество с детским фондом привело Елену Шацкову в «Деловую Россию».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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