Елена Шацкова стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное
Владелица студии английского языка Alpaca English и студии творчества «А5 Альпака» Елена Шацкова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 2 июня.
Главное из эфира:
- люди приходят в студии изучать английский язык по разным причинам: порадовать родителей школьными оценками, хорошо сдать ЕГЭ, повысить навыки в киберспорте, а кому-то, например спортсменам и тренерам, английский язык нужен на международном уровне;
- на рынке оказания услуг изучения английского языка огромная конкуренция, в том числе со стороны больших федеральных фирм;
- в Пскове также присутствует выбор студий. Однако уроки у всех разные и каждый находит свою целевую аудиторию;
- основное, что нужно понять, начиная данную сферу бизнеса, – для кого, как, зачем и в какой последовательности нужно работать;
- в студии творчества люди приходят также по разным причинам. Например, девушка хотела понравиться маме своего парня, поэтому пришла учиться рисовать;
- сотрудничество с детским фондом привело Елену Шацкову в «Деловую Россию».
Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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