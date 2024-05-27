Иностранные студенты ПсковГУ завоевали бронзу на международном турнире по крикету

15:18, 27 мая 2024, ПАИ

Иностранные студенты из Индии института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ заняли третье место в международном турнире по крикету среди студенческих команд университетов России. Мероприятие прошло 25–26 мая в спортивном комплексе имени Сухарева в Перми. В состязаниях приняли участие девять команд со всей страны, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Отметим, что крикет в Индии – национальный вид спорта. Он популярен так же, как в России футбол. В крикет играют две команды по 11 человек в каждой. Игра проводится с использованием биты и мяча. Задача нападающих – разрушить мячом калитку противоположной команды.

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