Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Пригласительные билеты на спектакль на плотах «Пушкинские плавания» начнут выдавать в Пскове 28 мая

С 28 мая в кассе БКЗ Псковской областной филармонии начинается выдача пригласительных билетов на спектакль на плотах «Пушкинские плавания», сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Выдача пригласительных билетов на спектакль на плотах «Пушкинские плавания» в Пскове начнётся 28 мая. Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Постановка лауреата Российской национальной театральной премии «ЗМ» Юрия Квятковского будет показана в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

«В основе спектакля – попурри из сказок Александра Сергеевича Пушкина. Вас ждут названия, знакомые с детства, персонажи, ставшие русскими архетипами, юмор, музыкальность, словосочетания, которые ушли в народ, и фантазии о том, как всё это могло возникнуть», – отметили в пресс-службе.

Спектакль состоится в дендропарке в Пскове 9 июня в 16:00 и 19:00.

Получить пригласительные билеты можно с 28 мая в кассе филармонии с 11:00. Количество билетов ограничено – не более четырёх штук в одни руки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 мая 2024

Пригласительные билеты на спектакль на плотах «Пушкинские плавания» начнут выдавать в Пскове 28 мая
27 мая 2024

Глава Пскова поздравил библиотекарей с профессиональным праздником
27 мая 2024

4650 пельменей налепили псковичи на фестивале «Моя еда»
27 мая 2024

Пять концертов органной музыки пройдут в Пскове в июне
27 мая 2024

Общероссийский день библиотек празднуют 27 мая
26 мая 2024

Псковский ансамбль исполнил гимн Года семьи на выставке «Россия» в Москве
26 мая 2024

Отчётный концерт хореографического ансамбля «Ветер перемен» прошёл в Псковском районе
26 мая 2024

На сайте Пушкинского заповедника действует выставка лучших работ конкурса к 190-летию «Сказки о золотом петушке»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...