Пригласительные билеты на спектакль на плотах «Пушкинские плавания» начнут выдавать в Пскове 28 мая

15:34, 27 мая 2024, ПАИ

С 28 мая в кассе БКЗ Псковской областной филармонии начинается выдача пригласительных билетов на спектакль на плотах «Пушкинские плавания», сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Постановка лауреата Российской национальной театральной премии «ЗМ» Юрия Квятковского будет показана в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

«В основе спектакля – попурри из сказок Александра Сергеевича Пушкина. Вас ждут названия, знакомые с детства, персонажи, ставшие русскими архетипами, юмор, музыкальность, словосочетания, которые ушли в народ, и фантазии о том, как всё это могло возникнуть», – отметили в пресс-службе.

Спектакль состоится в дендропарке в Пскове 9 июня в 16:00 и 19:00.

Получить пригласительные билеты можно с 28 мая в кассе филармонии с 11:00. Количество билетов ограничено – не более четырёх штук в одни руки.