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Общество

МЧС рекомендует псковским отпускникам позаботиться о сохранности квартир

МЧС рекомендует псковским отпускникам позаботиться о сохранности квартир.

Чтобы обезопасить жилье от утечки газа, скопление которого может привести к взрыву, следует перекрыть газовый вентиль. Ведь даже малейшая утечка газа может привести к неисправимым последствиям.

Для обеспечения приятных выходных не только себе, но и соседям, следует проверить краны и трубы в квартире, а лучше на всё время отъезда полностью перекрыть водоснабжение во всей квартире.

Также следует отключить от электросети все электроприборы в доме, кроме самых необходимых (например, холодильника). Это будет полезно как для безопасности и сохранности техники, так и для экономии электроэнергии. Проверьте, выключен ли компьютер, ноутбук и планшет. Обратите внимание, не осталось ли включённым в сеть зарядное устройство мобильного телефона. Если есть возможность, то лучше квартиру обесточить.

Можно оставить ключи от квартиры доверенным лицам, так как за время отсутствия могут возникнуть непредвиденные ситуации.

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