28 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю
28 пьяных водителей задержали в Псковской области с 20 по 26 мая, трое из них повторно сели за руль в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.
Всего за неделю сотрудники ведомства пресекли 1 341 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения.
Кроме того, за этот период в Псковской области произошло 17 ДТП, в результате которых 22 человека получили травмы различной степени тяжести.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 мая 2024
Публикуем видео с места ДТП, в котором пьяный псковский водитель опрокинул автомобиль в кювет
26 мая 2024
Пьяный водитель вылетел в кювет и оказался зажатым под собственным автомобилем в Псковском районе