28 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю

16:18, 27 мая 2024, ПАИ

28 пьяных водителей задержали в Псковской области с 20 по 26 мая, трое из них повторно сели за руль в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю сотрудники ведомства пресекли 1 341 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения.

Кроме того, за этот период в Псковской области произошло 17 ДТП, в результате которых 22 человека получили травмы различной степени тяжести.