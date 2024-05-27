Жители Псковской области во время рыбалки встретили двух медведей. Видео

16:12, 27 мая 2024, ПАИ

Жители Псковской области во время рыбалки встретили двух медведей на реке Плюссе в Гдовском районе. Видеозапись опубликована в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Судя по тому, как человек перестал снимать, он дал дёру и правильно сделал», – пошутили в комментариях, но автор видеозаписи Людмила Иванова ответила, что медведи сами испугались рыбаков.

«Мишки сами сначала испугались, но потом всё же переплыли реку и ушли по своим важным медвежьим делам», – написала Людмила Иванова.

Ранее сообщалось, что «грибы-черепашки» обнаружила любительница тихой охоты в Гдовском районе.