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Спорт

Детский спортивный комплекс построят в Псковском районе

Детский спортивный комплекс построят в деревне Ваулино Псковского района до конца 2026 года, сообщил руководитель «СМУ-173» Сергей Иванов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 27 мая.

Детский спортивный комплекс построят в деревне Ваулино. На фото: Сергей Иванов. Фото: Андрей Степанов

Строительство комплекса будет осуществлено в рамках социальных обязательств инвестора перед Фондом инвестиционного развития Псковской области.

«Администрация района выделит участок, который мы благоустроим и сделаем детский спортивный комплекс. <...> Проект ещё только подготавливается, поскольку мы ещё в стадии подписания инвестиционного соглашения. Район запросил от нас детский спортивный комплекс, воркаут-площадку и небольшую футбольную площадку: просто обычный газон с воротами. Наверное, там также появятся лавочки и освещение, потому что это просто необходимо, и зонирование в виде дорожек», – рассказал гость радиоэфира.

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