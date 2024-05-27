С 27 мая в Куньинском и Псковском районах установлен особый противопожарный режим

16:24, 27 мая 2024, ПАИ

С 27 мая в Куньинском и Псковском районах установлен особый противопожарный режим. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС по Псковской области и в администрации Псковского района.

В это время ограничивается пребывание граждан в лесах, расположенных на территории муниципальных образований, и въезд в них транспортных средств. Запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использование открытого огня в лесах, а также на прилегающих к ним территориях, на торфяных почвах, землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса, на территориях населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог.

Нарушители будут оштрафованы. При этом размеры штрафов увеличены: для граждан - до 20 тысяч рублей, должностных лиц – до 60 тысяч рублей, юридических - до 800 тысяч рублей.

В случае возникновения пожара или задымления необходимо звонить по номеру пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.