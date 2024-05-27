Открыт приём заявок на участие в проекте «Мама-предприниматель»

17:00, 27 мая 2024, ПАИ

Открыт приём заявок на участие в проекте «Мама-предприниматель». Об этом ПАИ сообщили в центре «Мой бизнес».

«Мама-предприниматель» – уникальная федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря ей женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал.

Обучение проходит в формате тренинга-интенсива, где участницы программы могут сгенерировать бизнес-идею, просчитать финансовые показатели, разработать финансовую модель и бизнес-план. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.

Лучшие проекты получат грант в размере 100 тысяч рублей, а также другую поддержку от партнеров программы. В 2024 году региональный этап программы будет реализован во всех федеральных округах.

Также пройдет федеральный этап программы «Мама-предприниматель». Финалисток ждут дополнительные тренинги и шанс побороться за гранты на развитие бизнеса в размере 1 млн рублей, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

«Программа «Мама-предприниматель» становится все более востребованной. Только в прошлом году мы приняли 5 тысяч заявок, участницами всех треков стали 3,5 тысячи женщин, объем грантовой поддержки приблизился к отметке 10 млн рублей, еще 5 млн рублей было потрачено в рамках других инструментов поддержки», – отмечает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

К участию приглашаются женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске, в том числе матери, женщины-усыновители, женщины-опекуны, женщины-попечители или приемные матери. Участвовать могут физические лица, применяющие налог на профессиональный доход (самозанятые), индивидуальные предприниматели и ИП на НПД, владельцы доли в уставном капитале ООО или АО (срок предпринимательской деятельности должен быть менее 1 года). Физические лица также могут принять участие.

В рамках регионального этапа программы, который состоится в июне, пройдут следующие мероприятия: очное обучение в центре «Мой бизнес» Псковской области (15, 16, 22, 23 июня); конкурс бизнес-планов (24 июня); награждение (24 июня).

Заявку необходимо зарегистрировать до 7 июня на сайте мамапредприниматель.рф.