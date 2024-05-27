Когда в Псковской области ожидаются дожди и грозы, рассказала метеоролог

17:56, 27 мая 2024, ПАИ

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области уже с завтрашнего дня, 28 мая, рассказала корреспонденту ПАИ руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Кратковременные дожди, ливни, грозы, возможен град, шквал. Всё то, что сопровождает грозы при таких высоких температурах, потому что до конца недели мы ожидаем жаркую погоду для этого времени, для этого сезона. У нас ещё только май, а дневные температуры достигают 30 градусов, ночные температуры тоже высокие – от 10 до 15 градусов. Эта погода была бы характерна для середины лета, самых жарких месяцев – это июль, начало августа. Однако мы имеем то, что имеем», – подчеркнула Тала Нещадимова.

Ожидается сохранение жаркой погоды, но к сухим дням также прибавятся вероятнее всего дожди с грозами, поэтому надо быть очень внимательным, осторожным и слушать все предупреждения МЧС, заметила метеоролог.

«Это будут внутримассовые дожди, никакого фронта мы не ожидаем, поэтому эти явления как правило будут локальны. Кому повезёт, а кому нет – спрогнозировать сложно, но их количество будет постепенно увеличиваться. Если завтра мы ожидаем дожди в отдельных районах, то уже к пятнице – в большинстве районов. Если характер погоды не изменится, если погода никакие сюрпризы нам не преподнесёт, то оправдается то, что синоптики предполагают сейчас», – отметила Тала Нещадимова.

Кроме того, 1 июня – День защиты детей, и в этой связи Тала Нещадимова напомнила, что детей нужно беречь от жары.