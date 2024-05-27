Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый коттеджный посёлок строят в Псковском районе

Коттеджный посёлок «ЖК Ивановский» построят в деревне Ваулино Псковского района до конца 2029 года, сообщил руководитель «СМУ-173» Сергей Иванов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 27 мая.

Новый коттеджный посёлок строят в Псковском районе. На фото: Сергей Иванов. Фото: Андрей Степанов

«Мы построили 11 домов, из них семь уже реализовали. <...> Мы ведём своё строительство домов таким образом: вводим в эксплуатацию дома, присваиваем адрес. По стечению обстоятельств название улицы – Ивановский проезд. Так случайно сложилось. С полным пакетом документов участок продаётся, и люди уже могут непосредственно обратиться за банковской гарантией и при помощи кредита купить, что упрощает процесс. Наверное, отсюда отчасти и спрос», – отметил гость радиоэфира.

Проект предполагает развитие малоэтажной застройки, возводимой по сборно-монолитной технологии. По мнению Сергея Иванова, покупателей привлекает удобное расположение и транспортная доступность, а также готовый план коттеджного посёлка, на котором можно увидеть, где будут дороги, какая у них ширина, где находится зона для детей и так далее.

«Мы сейчас только заключаем соглашение о реализации 40 домов. Непосредственно реализация этих домов начнётся не раньше начала следующего года. Это связано в том числе с тем, что сейчас там находится поле, там нет электричества, а это сейчас основной источник питания дома. Это и отопление, и освещение», – рассказал Сергей Иванов и отметил, что к началу года планируется построить порядка 10 домов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 мая 2024

Региональная смена «Содружество орлят России» стартовала в Псковской области
27 мая 2024

Новые звания получили сотрудники псковского МЧС
27 мая 2024

Когда в Псковской области ожидаются дожди и грозы, рассказала метеоролог
27 мая 2024

Ремонт шести дворов завершили в Кунье
27 мая 2024

Ответственное потребление: «Экобаза» каждую субботу собирает псковичей
27 мая 2024

Более 30 видов экспертиз проводит экспертно-криминалистический центр Пскова
27 мая 2024

В Пскове отключены от газоснабжения крупные должники
27 мая 2024

С 27 мая в Куньинском и Псковском районах установлен особый противопожарный режим

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...