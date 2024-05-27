Новый коттеджный посёлок строят в Псковском районе

17:38, 27 мая 2024, ПАИ

Коттеджный посёлок «ЖК Ивановский» построят в деревне Ваулино Псковского района до конца 2029 года, сообщил руководитель «СМУ-173» Сергей Иванов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 27 мая.

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«Мы построили 11 домов, из них семь уже реализовали. <...> Мы ведём своё строительство домов таким образом: вводим в эксплуатацию дома, присваиваем адрес. По стечению обстоятельств название улицы – Ивановский проезд. Так случайно сложилось. С полным пакетом документов участок продаётся, и люди уже могут непосредственно обратиться за банковской гарантией и при помощи кредита купить, что упрощает процесс. Наверное, отсюда отчасти и спрос», – отметил гость радиоэфира.

Проект предполагает развитие малоэтажной застройки, возводимой по сборно-монолитной технологии. По мнению Сергея Иванова, покупателей привлекает удобное расположение и транспортная доступность, а также готовый план коттеджного посёлка, на котором можно увидеть, где будут дороги, какая у них ширина, где находится зона для детей и так далее.

«Мы сейчас только заключаем соглашение о реализации 40 домов. Непосредственно реализация этих домов начнётся не раньше начала следующего года. Это связано в том числе с тем, что сейчас там находится поле, там нет электричества, а это сейчас основной источник питания дома. Это и отопление, и освещение», – рассказал Сергей Иванов и отметил, что к началу года планируется построить порядка 10 домов.