Новые звания получили сотрудники псковского МЧС

18:00, 27 мая 2024, ПАИ

Сотрудникам Главного управления МЧС России по Псковской области присвоили специальные звания. Сегодня их в торжественной обстановке вручил глава регионального ведомства Сергей Лаврухин, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области











Звание капитана внутренней службы присвоили старшему лейтенанту внутренней службы главному специалисту отдела тылового и технического обеспечения управления материально-технического обеспечения Раилю Рискулову.

Кроме того, звание старшего лейтенанта внутренней службы получили старший инженер отдела координации пожарной охраны управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Марина Алексеева и старший инженер группы автоматизации процессов управления центра управления в кризисных ситуациях Ольга Иванова.

В Главном управлении МЧС России по Псковской области поздравили сотрудников с присвоением очередных специальных званий и пожелали им дальнейшего карьерного роста.