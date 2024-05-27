Кабинеты «Кванториума» откроют в двух школах Пскова

17:57, 27 мая 2024, ПАИ

Свыше двух миллионов рублей направят на капитальный ремонт кабинетов в школах № 20 и 24 для размещения там «Кванториумов». Об этом стало известно во время заседания комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы сегодня, 27 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

На вопрос депутата Григория Стороненкова, по каким критериям были выбраны школы, представители администрации Пскова заметили, что здесь играют роль не только возможности здания, но и результаты, которых добилась управленческая команда учебного заведения.

«В каждой школе мы не можем разместить «Кванториум», нужны специальные помещения, сети, а это несколько кабинетов, где, помимо компьютеров, их оснастят программным обеспечением», – пояснили представители администрации Пскова.