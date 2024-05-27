Региональная смена «Содружество орлят России» стартовала в Псковской области

18:12, 27 мая 2024, ПАИ

Региональная смена «Содружество орлят России» открылась в центре выявления и поддержки одарённых детей «Вега» в Пскове сегодня, 27 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

На первую смену приехало порядка 50 школьников из Островского района и Локнянского муниципального округа, ребята успешно прошли конкурсный отбор. Во второй смене будут участвовать победители регионального этапа федерального отбора программы «Содружество орлят России». Ожидается, что во второй смене соберётся также 50 человек.

На торжественном открытии юные «орлята» представили себя, произнесли имя и девиз отряда. В рамках смены для детей каждый день предусмотрены различные активности по возрасту.

Напомним, «Орлята России» – это проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов. Участниками программы стали уже порядка десяти тысяч детей, а в начале учебного года насчитывалось всего около 300 «орлят».