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Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «КиноСТАРТ» в рамках кинофестиваля «Западные ворота»

В преддверии V Международного кинофестиваля «Западные ворота» стартовал конкурс «КиноСТАРТ», в котором могут принять участие все жители Псковской области. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Стартовал приём заявок на конкурс видеороликов «КиноСТАРТ» в рамках IV Международного кинофестиваля «Западные ворота». Фото: Молодёжный центр Пскова

Участникам конкурса необходимо предоставить собственный видеоролик. Зрители фестиваля, оценив материал, определят победителя с помощью голосования. Десять лучших сюжетов включат в специальную программу фестиваля и покажут на одной из площадок. На церемонии закрытия фестиваля победитель получит приз дирекции кинофестиваля. Приём заявок на конкурс осуществляется до 24 июня.

Участие в конкурсе короткометражного кино «КиноСТАРТ» безвозмездное и может стать стартом для начинающих режиссёров, сценаристов, монтажёров и всех, кто хотел бы попробовать себя в киноиндустрии.

На конкурс принимаются короткометражные фильмы разных форматов, отснятые не ранее июля 2023 года. Это могут быть игровые, документальные, репортажные, клиповые работы, которые длятся от 7 до 25 минут.

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