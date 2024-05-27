Бюджет Пскова увеличится на 13 млн рублей

18:30, 27 мая 2024, ПАИ

Бюджет Пскова увеличится на 13 млн 291 тыс. рублей. Средства распределят в соответствии с муниципальными программами. Соответствующие изменения согласовали члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы сегодня, 27 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Большую часть средств направят на развитие образования, физкультуры и спорта.

Так, 3,6 млн рублей направят на разработку проектно-сметной документации для установки модульных газовых котельных в детских садах № 14 и 22, около 4 млн рублей – на ремонт кровли школы № 23, около 2 млн рублей – на капремонт спортзала погранично-таможенного лицея, 1 млн рублей – на капремонт помещения музея школы № 21.

Помимо этого, 1,5 млн рублей выделят стадиону «Машиностроитель» на приобретение имущества для оздоровительного лагеря «Радуга». Перед началом смены для детей купят кровати, матрацы и столы. На пришкольном стадионе школы № 3 планируется обустройство беговых дорожек – для этого предусмотрено 1,1 млн рублей. А для центра психолого-педагогической и социальной помощи предусмотрено 3,2 млн рублей на оплату содержания имущества.

Добавим, очередная сессия Псковской городской Думы, на которой рассмотрят вопрос об изменениях в бюджете, состоится 29 мая.