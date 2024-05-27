Мероприятия ко дню рождения Пушкина пройдут в ПсковГУ

18:42, 27 мая 2024, ПАИ

Мероприятия, посвящённые 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, проведут в ПсковГУ. Факультет русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета анонсировал ближайшие события, сообщили в вузе.

Так, 29 мая в 12:30 (площадь Ленина, дом 2, аудитория 230) пройдёт научно-практическая студенческая конференция к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, в ходе которой студенты-филологи Псковского государственного университета представят доклады, посвящённые жизни и творчеству А. С. Пушкина.

1 июня в 10:00 в (площадь Ленина, дом 2, аудитория 314) состоится V Всероссийский научный семинар «Наследие Пушкина в XXI веке: филология и образование». Участниками мероприятия станут преподаватели ПсковГУ и сотрудники Государственного архива Псковской области, Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН, Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский заповедник).

С 6 по 9 июня в научно-культурном центре Пушкинского заповедника (Пушкинские Горы) развернётся литературная лаборатория для молодых поэтов. Мероприятие организовано совместно с комитетом по культуре Псковский области и Пушкинским заповедником.

Литературная лаборатория является частью обширной программы празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина в 2024 году. В рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры она будет работать с 6 по 9 июня в посёлке Пушкинские Горы Псковской области. Участниками лаборатории станут студенты Псковского государственного университета и Республики Беларусь – начинающие поэты, прозаики, переводчики, стремящиеся к овладению литературным мастерством, к расширению границ познания искусства слова, к углублению представлений о личности, судьбе и творчестве А. С. Пушкина. Программой предусмотрены, помимо круглого стола и мастер-классов, творческие семинары под руководством известных мастеров, а также выступления участников на Михайловской поляне и других праздничных площадках. В роли наставников выступят:

Александр Ливергант – переводчик, литературовед, автор переводов и биографических книг об англоязычных писателях, лауреат литературной премии фонда «Литературная мысль» (1999) и премии журнала «Иностранная литература» (2003), кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Иностранная литература» с 2008 года;

Аида Разумовская – профессор Псковского государственного университета, доктор филологических наук, руководитель Центра русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина;

Артём Верле – поэт, лауреат премии им. Андрея Белого (2021), кандидат философских наук.

С 10 по 12 октября в базе ПсковГУ пройдёт Международная научно-практическая конференция «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения».