Торжественное закрытие выездной школы реставрации «Наследники мастеров» прошло в Печорах

18:53, 27 мая 2024, ПАИ

Торжественное закрытие выездной школы реставрации «Наследники мастеров» прошло в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря сегодня, 27 мая. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

В течение недели 12 девушек из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани учились искусству реставрации и иконописи у лучших мастеров Пскова и Печор.

С приветственным словом к молодым реставраторам обратился глава Псковской митрополии митрополит Псковский и Порховский Арсений (Перевалов) и председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Генеральный директор ФГБУК «Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Светлана Мельникова обратила внимание присутствующих на важность профессии реставратора и на то, как девушкам повезло учиться именно здесь, на Печорской и Псковской земле.

«Если вы не готовы к длительному, кропотливому труду, то лучше и не начинать, так как главное в вашей профессии – не навреди», – отметила Светлана Мельникова.

За эту неделю участники выездной школы провели реставрацию четырёх икон, у одной из которых даже удалось открыть первоначальный слой живописи. А ещё каждая из участниц написала икону в псковской технике и традициях иконописи, которую она заберёт с собой на память о святой Псково-Печерской земле.

Обучали и помогали молодым реставраторам их наставники, научные руководители проекта: Галина Майорова и Альбина Поживалова – художники-реставраторы, сохранившие более 50 объектов культурного наследия, Николай Блохин – изограф иконописной мастерской Спасо-Мирожского монастыря (написанные им иконы украшают множество храмов нашей области), Мария Лисенкова – реставратор научно-производственного центра по охране памятников.

В заключение всех участников школы наградили благодарностями и подарками.